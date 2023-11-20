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Зеленский о войне в Украине: это не кино и завершится все не так быстро, как хотелось бы

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Президент встретился с генеральным директором Fox Corporation

Зеленский о войне в Украине: это не кино и завершится все не так быстро, как хотелось бы

president.gov.ua

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Война в Украине завершится не так быстро, как бы хотелось. Потому что это не кино, а "ежедневный тяжелый труд", за которым стоят жизни украинцев и военных, и на который нужно время.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистами Fox News.

"Люди почему-то относятся к этому (к войне), как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз, что картинка перед глазами всегда будет меняться, ежедневно будут какие-то сюрпризы", - сказал он.

Но, по словам президента, для украинцев и украинских воинов война - "это не кино, это наши жизни, это ежедневный тяжелый труд". И для того, чтобы ее завершить нужно время.

"Завершится все не так быстро, как нам бы хотелось, но мы не имеем права опускать руки и не сделаем этого", - констатировал Зеленский.

Ранее в интервью The Economist Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет. При этом он сам не хочет думать о долгой войне, но готовится к этому.

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Источник:
rbc
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