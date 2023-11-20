Бойцы ГУР поразили две дорогостоящие радиолокационные станции россиян
Это произошло в Курской области
ГУР
Украинские разведчики поразили две дорогостоящие российские радиолокационные станции.
18 ноября вблизи населенного пункта Дмитриев Курской области было обнаружено радиотехническую позицию врага.
В результате боевой работы ГУР поражения получили две дорогостоящие российские радиолокационные станции - РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Е". Общие потери россиян пока уточняются.
Недавно украинские разведчики уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21". Бойцы применили беспилотник.
Разведчики отмечают, что средства радиоэлектронной борьбы на войне имеют стратегически важное значение.
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