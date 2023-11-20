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Бойцы ГУР поразили две дорогостоящие радиолокационные станции россиян

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Это произошло в Курской области

Бойцы ГУР поразили две дорогостоящие радиолокационные станции россиян

ГУР

UA-Футбол
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Украинские разведчики поразили две дорогостоящие российские радиолокационные станции.

18 ноября вблизи населенного пункта Дмитриев Курской области было обнаружено радиотехническую позицию врага.

В результате боевой работы ГУР поражения получили две дорогостоящие российские радиолокационные станции - РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Е". Общие потери россиян пока уточняются.

Недавно украинские разведчики уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21". Бойцы применили беспилотник.

Разведчики отмечают, что средства радиоэлектронной борьбы на войне имеют стратегически важное значение.

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