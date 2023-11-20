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Уволенное руководство Госспецсвязи подозревается в завладении более 62 млн грн государственных средств

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АБУ и САП разоблачили организованную группу в составе с руководством Государственной службы специальной связи

Уволенное руководство Госспецсвязи подозревается в завладении более 62 млн грн государственных средств

НАБУ

UA-Футбол
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20 ноября 2023 года НАБУ и САП разоблачили организованную группу в составе с руководством Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), которые завладели государственными средствами на сумму более 62 млн грн.

Следствие установило, что в течение 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

Для этого привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили, чтобы избежать открытых торгов и обеспечить их победу. С этими компаниями подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку соответствующего ПО и услуг и перечислило в 2021-2022 годах средства в сумме более 285 млн грн.

Однако реальная стоимость ПО, которое компании приобрели у иностранного производителя, составляла 223 млн грн, а разницей в более 62 млн грн и завладели участники преступления. Эти средства вывели на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы.

Сейчас подозреваются шесть человек:

  • Председатель Госспецсвязи и его заместитель;
  • гендиректор и сотрудник госпредприятия;
  • владелец группы компаний (организатор схемы) и один его работник.
  • Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Предостережение. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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Источник:
nabu
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