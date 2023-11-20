В Турции во время шторма раскололся надвое сухогруз Pallada, на борту были украинцы. ФОТО

В турецком порту Эрегли из-за сильного шторма раскололся на две части сухогруз Pallada, который шел с зерном из Одессы под флагом Панамы. На борту судна находились 13 членов экипажа, в том числе украинцы. Их эвакуировали.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Часть дрейфующего к берегу корабля ударилась о бетонные стены порта и повредила амфитеатр на берегу. В этот район отправились пожарные команды на катере береговой охраны.

Читайте также Россия снова атаковала ночью Шахедами. Украинская ПВО уничтожила 15 из 20 дронов

Как отмечает издание, 13 иностранцев, находившихся на борту судна из Одессы, успешно эвакуировали, все они здоровы.

Судно Pallada принадлежит молдавскому бизнесмену Валентину Ешану.

"С сожалением сообщаю, что одно из судов моей компании было серьезно повреждено, разломано надвое в порту Эрегли, Турция, где оно стояло на якоре, из-за разрушительного шторма, который пронесся по Черному морю в эти выходные", - отметил Ешану в Facebook

В беседе с Newsmaker Ешану отметил, что судно было застраховано, но неизвестно, выплатит ли страховая компания убытки. Он рассказал, что среди членов экипажа находились граждане Украины и Азербайджана.

Он добавил, что, по его информации, семь кораблей получили серьезные повреждения в районе порта Эрегли, а три считались пропавшими без вести, один из которых позже был признан затонувшим.

По данным турецких СМИ, сухогруз прибыл к турецкому побережью из Одессы.