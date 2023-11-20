У Путина обнаружили еще две суперяхты. ФОТО

Расследователи центра "Досье", созданного российским политэмигрантом Михаилом Ходорковским, обнаружили еще две суперяхты, которыми пользуются президент РФ Владимир Путин и его окружение – таким образом у российского диктатора насчитали уже 10 яхт.

Последние обнаруженные яхты – это 71-метровая Victoria и 38-метровая лодка Orion, которая ее сопровождает.

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Victoria строили на верфях военного завода "Севмаш" вместе с лодкой Graceful. Сейчас ее ремонтируют на турецкой верфи, готовящей корабли для военного флота Турции – члена НАТО.

Яхту Victoria называют флагманом черноморской флотилии Путина. 21 октября Victoria вышла из Сочи и через два дня пришвартовалась к западу от верфи в Стамбуле. Утром 25 октября судно переместилось в пока, отключило передатчик (AIS) и перестало появляться на картах профильных сервисов.



Увидеть яхту расследователи смогли с помощью беспилотника. В частности, удалось снять отличительную черту корабля – прописную букву V.

В начале второго президентского срока Путина яхтостроением занялся военный завод "Севмаш", строящий атомные подлодки, в том числе современные проекты IV поколения "Ясень" и "Борей".

Две яхты проекта А-1331 стали единственными, выпущенными военной верфью. Первая – это Victoria, которую начали готовить в 2005 году, и вторая Graceful, которую начали строить в 2006 году.

Graceful строили 8 лет, Victoria была построена за 14 лет.

Контракт с Севмашем заключила компания бизнесмена Сергея Маслова Julesburg Corp с Британских Виргинских островов.

В конце 2013 года "Севмаш" отчитался об успешном проведении испытаний. Victoria доставили в Италию, но верфь ISA Yachts так и не приступила к работе, и в 2015 году корабль перевезли в Турцию.

Яхту Victoria достраивали на турецкой верфи AES Yachts, 24 июля 2019 года работы были завершены.

Victoria может взять на борт 28 человек, но сообщают, что обычно на судне 11-15 человек команды и до шести пассажиров. Стоимость судна, указанная в таможенной декларации 2019 года, – $50,1 млн. В этом же документе описаны основные характеристики корабля, в том числе и конструкционная особенность: на борту сразу деа мастер-каюты. Столько мастер-кают и на яхте Graceful, а в резиденциях российского президента всегда предусмотрены две отдельные спальни: для хозяина и для хозяйки, отмечает "Досье".



Victoria базируется в Сочи и периодически доходит до мыса Идокопас, где расположен дворец Путина. Непосредственно рядом с мысом судно выключает AIS и пропадает с радаров.

Летом 2021 корабль вышел из Сочи и дошел до Крыма. В этом путешествии яхту сопровождала 38,5-метровая лодка Orion. Его разработали в 2009 году в итальянском Виареджо.

Центр "Досье" обнаружил Victoria в Сочи на фото в аккаунте Натальи Белугиной – художественной гимнастки и хореографине-постановщице фестиваля "Алина", который ежегодно устраивает Алина Кабаева. Белугина – подруга олимпийской чемпионки, они периодически путешествуют вместе. По словам собеседника "Досье", знакомого со спортсменкой, Кабаева и его близкие действительно пользуются этим судном.