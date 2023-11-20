У Путина обнаружили еще две суперяхты. ФОТО
Об этом пишут российские оппозиционные расследователи
фото из свободных источников
Расследователи центра "Досье", созданного российским политэмигрантом Михаилом Ходорковским, обнаружили еще две суперяхты, которыми пользуются президент РФ Владимир Путин и его окружение – таким образом у российского диктатора насчитали уже 10 яхт.
Последние обнаруженные яхты – это 71-метровая Victoria и 38-метровая лодка Orion, которая ее сопровождает.
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Victoria строили на верфях военного завода "Севмаш" вместе с лодкой Graceful. Сейчас ее ремонтируют на турецкой верфи, готовящей корабли для военного флота Турции – члена НАТО.
Яхту Victoria называют флагманом черноморской флотилии Путина. 21 октября Victoria вышла из Сочи и через два дня пришвартовалась к западу от верфи в Стамбуле. Утром 25 октября судно переместилось в пока, отключило передатчик (AIS) и перестало появляться на картах профильных сервисов.
Увидеть яхту расследователи смогли с помощью беспилотника. В частности, удалось снять отличительную черту корабля – прописную букву V.
В начале второго президентского срока Путина яхтостроением занялся военный завод "Севмаш", строящий атомные подлодки, в том числе современные проекты IV поколения "Ясень" и "Борей".
Две яхты проекта А-1331 стали единственными, выпущенными военной верфью. Первая – это Victoria, которую начали готовить в 2005 году, и вторая Graceful, которую начали строить в 2006 году.
Graceful строили 8 лет, Victoria была построена за 14 лет.
Контракт с Севмашем заключила компания бизнесмена Сергея Маслова Julesburg Corp с Британских Виргинских островов.
В конце 2013 года "Севмаш" отчитался об успешном проведении испытаний. Victoria доставили в Италию, но верфь ISA Yachts так и не приступила к работе, и в 2015 году корабль перевезли в Турцию.
Яхту Victoria достраивали на турецкой верфи AES Yachts, 24 июля 2019 года работы были завершены.
Victoria может взять на борт 28 человек, но сообщают, что обычно на судне 11-15 человек команды и до шести пассажиров. Стоимость судна, указанная в таможенной декларации 2019 года, – $50,1 млн. В этом же документе описаны основные характеристики корабля, в том числе и конструкционная особенность: на борту сразу деа мастер-каюты. Столько мастер-кают и на яхте Graceful, а в резиденциях российского президента всегда предусмотрены две отдельные спальни: для хозяина и для хозяйки, отмечает "Досье".
Victoria базируется в Сочи и периодически доходит до мыса Идокопас, где расположен дворец Путина. Непосредственно рядом с мысом судно выключает AIS и пропадает с радаров.
Летом 2021 корабль вышел из Сочи и дошел до Крыма. В этом путешествии яхту сопровождала 38,5-метровая лодка Orion. Его разработали в 2009 году в итальянском Виареджо.
Центр "Досье" обнаружил Victoria в Сочи на фото в аккаунте Натальи Белугиной – художественной гимнастки и хореографине-постановщице фестиваля "Алина", который ежегодно устраивает Алина Кабаева. Белугина – подруга олимпийской чемпионки, они периодически путешествуют вместе. По словам собеседника "Досье", знакомого со спортсменкой, Кабаева и его близкие действительно пользуются этим судном.
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