Глава Пентагона: Мы продолжим поддерживать неотложные потребности Украины на поле боя
Ллойд Остин встретился с Владимиром Зеленским
twitter.com/SecDef
Соединенные Штаты и союзники будут продолжать поддерживать неотложные потребности Украины на поле боя.
Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в соцсети X.
"Имел честь встретиться с Владимиром Зеленским сегодня в Киеве, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, будем продолжать поддерживать неотложные потребности Украины на поле боя и (ее, - ред.) долгосрочные оборонные потребности", – подчеркнул Остин.
Напомним, 20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин прибыл с неанонсированным визитом в Киев и планирует встретиться с представителями украинских властей.
Популярное сейчас
- Кадровый выбор Реброва, план нейтрализации Скуадры, нервные настроения на Апеннинах. Анонс матча Украина – Италия
- От помощника сантехника до Царя: как сын украинского военнопленного стал легендой Серии А
- Украина - Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024
- Львовская политехника удалила информацию об увольнении Ирины Фарион
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Де Брюйне стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. ФОТО