Глава Пентагона: Мы продолжим поддерживать неотложные потребности Украины на поле боя

Соединенные Штаты и союзники будут продолжать поддерживать неотложные потребности Украины на поле боя.

Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в соцсети X.

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"Имел честь встретиться с Владимиром Зеленским сегодня в Киеве, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, будем продолжать поддерживать неотложные потребности Украины на поле боя и (ее, - ред.) долгосрочные оборонные потребности", – подчеркнул Остин.

Напомним, 20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин прибыл с неанонсированным визитом в Киев и планирует встретиться с представителями украинских властей.