Элина Свитолина вошла в список претендентов на звание Возвращение года по версии WTA

WTA вновь отметит лучших игроков сезона 2023 года на ежегодной церемонии награждения WTA Player Awards.

В номинации "Возвращение года" представлены теннисистки, чей рейтинг изменился из-за травмы или личных причин, а результаты текущего сезона помогли восстановить его.

В эту номинацию вошли:

Элина Свитолина,

Маркета Вондроушова,

Каролина Мухова,

Се Шувэй,

Анастасия Павлюченкова

Победителей будут выбирать представители международных теннисных СМИ.

Напомним, что украинская теннисистка Элина Свитолина провела 12 месяцев вне тенниса, после рождения дочери Скай в октябре 2022 года, а также декретного отпуска. Все это время она собирала средства для помощи ВСУ.

Вернулась в тур Свитолина в апреле 2023 года. Через месяц она преуспела на корте, завоевав свой 17-й титул в Страсбурге, а затем вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос и третий полуфинал Уимблдона.

За два месяца Свитолина выиграла 13 из 16 матчей и поднялась в рейтинге с 508 на 27 место.