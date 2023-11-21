ВСУ ликвидировали 610 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 21.11.23.

За понедельник, 20 ноября, было ликвидировано еще 610 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 319820 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 26 единиц техники и вооружения. В частности, 6 боевых бронированных машин и 4 единицы артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 5439 (0) ед,

боевых бронированных машин - 10174 (+6) ед,

артиллерийских систем - 7752 (+4) ед,

РСЗО - 899 (0) ед,

средства ПВО - 588 (0) ед,

самолетов - 323 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5771 (+7) ед,

крылатые ракеты - 1564 (+1) ед,

корабли /катера - 22 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10134 (+7) ед,

специальная техника - 1098 (+1) ед.