ВСУ ликвидировали 610 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также за минувшие сутки было уничтожено 26 единиц техники
Азов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 21.11.23.
За понедельник, 20 ноября, было ликвидировано еще 610 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 319820 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 26 единиц техники и вооружения. В частности, 6 боевых бронированных машин и 4 единицы артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 5439 (0) ед,
- боевых бронированных машин - 10174 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 7752 (+4) ед,
- РСЗО - 899 (0) ед,
- средства ПВО - 588 (0) ед,
- самолетов - 323 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5771 (+7) ед,
- крылатые ракеты - 1564 (+1) ед,
- корабли /катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10134 (+7) ед,
- специальная техника - 1098 (+1) ед.
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