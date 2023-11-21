Россия ночью снова атаковала Украину, использовав комбинированный подход - сочетание дронов и ракет
В ночь на 21 ноября оккупанты атаковали Украину
Фото из свободных источников
В ночь на 21 ноября оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления Приморско-Ахтарска (РФ) 10 ударными БпЛА типа "Shahed". Кроме этого, противник запустил 4 зенитные управляемые ракеты С-300 на Донецком направлении и одну крылатую ракету наземного базирования "Искандер-К" из района оккупированного Джанкоя (Крым).
"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 9 вражеских беспилотников "Shahed-131/136" и одну крылатую ракету "Искандер-К", - рассказали в Воздушных силах.
Днепропетровская область
В частности, по данным председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, именно над этим регионом вечером ПВО уничтожила вражескую ракету.
Волынская область
Кроме того, "Шахеды" ПВО сбивала, в частности, в Волынской области.
"Относительно ночной воздушной тревоги в области: по информации военных, на Волыни были уничтожены беспилотники типа "шахед". Пострадавших нет, ситуация находится под контролем", - рассказал глава ОВА Юрий Погуляйко.
Появились подробности атаки на Волынскую область.
"В 2:30-2:40 за городом в направлении Ковеля прилетел неизвестный летательный объект, который взорвался. Это информация от представителей военных и ГСЧС", - рассказал глава Владимира Игорь Паленка.
По состоянию на 9:00 работает полиция, ГСЧС по установлению объекта и по оценке вероятных убытков.
"Никто не пострадал. Это до 1-1,5 километра от города", - отметил он.
В ночь на вторник, 21 ноября, в Хмельницком районе были слышны взрывы, в регионе также работала ПВО, а перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки ударными беспилотниками типа "Шахед" Хмельницкой области.
Уже утром в Генштабе ВСУ рассказали, что российские войска ночью выпустили по территории Украины 11 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 5 ракет двух типов.
Популярное сейчас
- "Контакт есть, добавить нечего". Легенда сборной Италии - о падении Мудрика в штрафной
- Известны оценки игроков матча Украина - Италия по версии статистического портала WhoScored
- Спаллетти: Украина хорошо выполнила свою работу
- Россия планировала устроить в Украине новый голодомор
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
Комментарии 1