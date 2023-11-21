В Киев сегодня приехали глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Молдовы

Во вторник, 21 ноября, в Киев, кроме президента Молдовы Майи Санду, приехал и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

О том, что председатель Европейского совета Шарль Мишель приедет в Киев 21 ноября, писало издание Politico четыре дня назад. Источники издания заявляли, что Мишель посетит Украину в день памяти о протестах на Майдане, которые начались 21 ноября 2013 года.

Как отметила президент Молдовы Майя Санду, их визит с Мишелем совпал неслучайно - на повестке дня обсуждение следующих шагов по вступлению Молдовы и Украины в ЕС.

Напомним, эти визиты проходят накануне саммита Европейского совета, который состоится в декабре. В ходе него лидеры ЕС обсудят рекомендацию Еврокомиссии начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.