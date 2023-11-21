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Уоррен: Я думаю реванш Фьюри и Нганну состоится, но сначала нужно провести бой с Усиком

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В команде британца опасаются украинца

Уоррен: Я думаю реванш Фьюри и Нганну состоится, но сначала нужно провести бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы британского боксёра Тайсона Фьюри, высказался на тему потенциального реванша своего клиента с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

В первый раз спортсмены встретились в конце октября этого года. Победу раздельным решением судей тогда одержал Фьюри. Уоррен выразил уверенность, что реванш рано или поздно состоится.

"Я думаю, есть хороший шанс, что реванш состоится. Конечно, пока говорить о нём рано. Давайте сначала разберёмся с Александром Усиком, а уже потом посмотрим, как будут развиваться события. Но я думаю, что второй бой будет. Тайсон сказал мне, что хочет реванша, и я знаю, что Нганну тоже его хочет. После боя мы обсуждали это. Фрэнсис, кстати, хороший парень. Он действительно славный парень, и вокруг него хорошая команда. Я абсолютно уверен в том, что реванш будет", — приводит слова Уоррена MMA Fighting.

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