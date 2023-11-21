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Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на первый этап сезона Кубка мира

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Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на первый этап сезона Кубка мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Тренерский штаб женской сборной Украины определился с составом на первый этап сезона Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

На старте соревновательного года женская сборная Украины имеет квоту в пять биатлонисток на личные гонки.

Состав команды на первый этап сезона сформировался по итогам контрольных стартов в шведском Идре.

Состав женской сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира:

Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Дарья Блашко, Любовь Кипяченкова

Первый этап Кубка мира начнется в субботу, 25 ноября, а стартовые гонки Кубка IBU - в четверг, 30 ноября.

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Источник:
suspilne.media
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