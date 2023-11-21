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Зеленский о ликвидации Путина: Украина имеет все права защищать свою землю

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Также президент заявил, не может обсуждать никаких операций спецслужб

Зеленский о ликвидации Путина: Украина имеет все права защищать свою землю

Zelenskiy Official

Новина українською
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность ликвидации российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью The Sun.

Главу государства спросили, воспользуется ли Украина шансом ликвидировать Путина, если это будет возможно.

"Это война, и у Украины есть все права защищать свою землю", - сказал президент.

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В то же время Зеленский отказался отвечать на вопрос о покушениях на предателей и так называемую "власть" на временно оккупированных территориях.

Он сказал, что "не может обсуждать никаких спецопераций украинской разведки или секретной службы или каких-либо спецподразделений".

"Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем. Не только внутри России. Есть вещи, которые мы не обсуждаем на наших временно оккупированных территориях", – добавил Зеленский.

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