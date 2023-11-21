Зеленский о ликвидации Путина: Украина имеет все права защищать свою землю
Также президент заявил, не может обсуждать никаких операций спецслужб
Zelenskiy Official
Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность ликвидации российского диктатора Владимира Путина.
Об этом он заявил в интервью The Sun.
Главу государства спросили, воспользуется ли Украина шансом ликвидировать Путина, если это будет возможно.
"Это война, и у Украины есть все права защищать свою землю", - сказал президент.
В то же время Зеленский отказался отвечать на вопрос о покушениях на предателей и так называемую "власть" на временно оккупированных территориях.
Он сказал, что "не может обсуждать никаких спецопераций украинской разведки или секретной службы или каких-либо спецподразделений".
"Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем. Не только внутри России. Есть вещи, которые мы не обсуждаем на наших временно оккупированных территориях", – добавил Зеленский.
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