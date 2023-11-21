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Сокол получил штраф и техническое поражение по итогам матча с Берсерками

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Киевский клуб выпустил незаявленого игрока

Сокол получил штраф и техническое поражение по итогам матча с Берсерками

Фото: ФХУ

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Киевский "Сокол" получил техническое поражение и штраф в размере 20 000 гривен за участие незаявленного хоккеиста Даниила Рымаря в матче 11-го тура чемпионата Украины против "Берсерков" (5:2), который состоялся 18.11.2023 в Виннице.

"Сокол" нарушил пункт 1.4 статьи 44 главы 8 Регламента чемпионата Украины.

Дисциплинарная санкция вступает в силу со дня принятия этого решения - с 20 ноября 2023 года.

Даниил Рымар является воспитанником школы "Сокола", был чемпионом Украины-2021/2022 в составе молодежной команды "Сокола".

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ХК Сокол (Киев)
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Источник:
ФХУ
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