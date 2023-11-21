Партизаны отравили окупантов в кафе Мелитополя: есть погибшие
Три сотрудника ФСБ отправились на концерт Кобзона, еще один - в критическом состоянии
Иван Федоров Телеграм-канал
В оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны отравили оккупантов крысиным ядом. По предварительным данным, движение сопротивления ликвидировало сотрудников российской ФСБ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.
По словам мэра, активисты украинского сопротивления узнали, что россияне заказали в одном из местных кафе еду и алкоголь, после чего приправили все это крысиным ядом.
"Есть очередная партия ликвидированных врагов, о чем даже пишут вражеские Телеграм-каналы. Наши партизаны заказали еду в одном из местных кафе, и после того, как российские оккупанты смогли ее отведать, все (оккупанты - ред.) отравились. Часть из них погибла и точно не сможет воевать против нашего государства", - отметил Федоров.
Российские медиаресурсы сообщают, что еду с крысиным ядом получили сотрудники российской службы ФСБ.
В результате по меньшей мере трое из них умерли, еще один (причем офицер) находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Сейчас оккупанты пытаются найти курьера, который привез оккупантам отравленный ужин, но все поисковые мероприятия пока напрасны.
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