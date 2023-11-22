ВСУ ликвидировали 850 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 22.11.23.

За вторник, 21 ноября, было ликвидировано еще 850 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 320670 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 84 единицы техники и вооружения. В частности, 14 боевых бронированных машин и 17 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: