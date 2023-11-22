ВСУ ликвидировали 850 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За прошедшие сутки было уничтожено 84 единицы техники
Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 22.11.23.
За вторник, 21 ноября, было ликвидировано еще 850 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 320670 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 84 единицы техники и вооружения. В частности, 14 боевых бронированных машин и 17 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 5446 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 10188 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 7769 (+17) ед,
- РСЗО - 899 (0) ед,
- средства ПВО - 589 (+1) ед,
- самолетов - 323 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5784 (+13) ед,
- крылатые ракеты - 1564 (0) ед,
- корабли /катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10159 (+25) ед,
- специальная техника - 1105 (+7) ед.
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