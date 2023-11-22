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ВСУ ликвидировали 850 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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За прошедшие сутки было уничтожено 84 единицы техники

ВСУ ликвидировали 850 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 22.11.23.
За вторник, 21 ноября, было ликвидировано еще 850 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 320670 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 84 единицы техники и вооружения. В частности, 14 боевых бронированных машин и 17 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5446 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 10188 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 7769 (+17) ед,
  • РСЗО - 899 (0) ед,
  • средства ПВО - 589 (+1) ед,
  • самолетов - 323 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5784 (+13) ед,
  • крылатые ракеты - 1564 (0) ед,
  • корабли /катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10159 (+25) ед,
  • специальная техника - 1105 (+7) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
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