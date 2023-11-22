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Ночная атака на Украину. Силы ПВО сбили 14 вражеских дронов

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Враг снова атаковал дронами

Ночная атака на Украину. Силы ПВО сбили 14 вражеских дронов

Ілюстративне фото, Getty Images

UA-Футбол
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Россия атаковала украинские города беспилотниками типа "Shahed" в ночь со вторника на среду, 22 ноября. Украинская противовоздушная оборона сбила все дроны.

"С 20:00 вечера 21 ноября по 03:00 22 ноября оккупанты атаковали с юго-восточного направления 14-ю ударными БпЛА типа "Shahed", - сообщили в ПС.

Кроме этого с самолета Ту22М3 было запущено крылатую ракету Х-22.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил были уничтожены все 14 вражеских беспилотников "Shahed-131/136".

Для ликвидации дронов были привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения в пределах Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Что касается крылатой ракеты Х-22 - она не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности, взрывной волной повреждены частные дома граждан. К счастью, обошлось без пострадавших.

Работа ПВО в Киевской области
Около 23:30 вторника, в Киевской ОГА сообщили, что в области работает ПВО. Враг запустил беспилотники по типу ''Shahed''.

Работа ПВО в Сумской области
Также сообщалось о взрывах в Сумах во время воздушной тревоги. Еще в 19:52 в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы Украины тогда сообщали об угрозе ракетной опасности со стороны РФ.

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