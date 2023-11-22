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Зеленский: Мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. Это не мирный план

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Зеленский заявил, что готов к разговору с Трампом

Зеленский: Мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. Это не мирный план

BBC

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к разговору с экс-президентом США Дональтом Трампом и может ознакомиться с "мирным планом", если у него есть такой.

Источник: Зеленский в разговоре с Fox News, "Европейская правда"

Зеленский сказал, что готов к разговору с Дональдом Трампом, который заявлял, что может "очень быстро" обеспечить мирное соглашение для Украины.

Прямая речь: "Я готов. Если у него есть очень конкретный мирный план, он может поделиться им со мной. Да, мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. По моему мнению, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план".

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Источник:
pravda
Комментарии
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Бapceлиниуc
22.11.2023 в 13:32
Почему вы пишите расию с большой буквы?
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Комментарии 2
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Бapceлиниуc
22.11.2023 в 13:32
Почему вы пишите расию с большой буквы?
Ответить
0
0
avatar
Американец 2000
22.11.2023 в 13:29
Х...й им а не Крым и Донбасс (((((((((((
sticker
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