Зеленский: Мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. Это не мирный план

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к разговору с экс-президентом США Дональтом Трампом и может ознакомиться с "мирным планом", если у него есть такой.

Источник: Зеленский в разговоре с Fox News, "Европейская правда"

Зеленский сказал, что готов к разговору с Дональдом Трампом, который заявлял, что может "очень быстро" обеспечить мирное соглашение для Украины.