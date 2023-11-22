Зеленский: Мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. Это не мирный план
Зеленский заявил, что готов к разговору с Трампом
BBC
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к разговору с экс-президентом США Дональтом Трампом и может ознакомиться с "мирным планом", если у него есть такой.
Источник: Зеленский в разговоре с Fox News, "Европейская правда"
Зеленский сказал, что готов к разговору с Дональдом Трампом, который заявлял, что может "очень быстро" обеспечить мирное соглашение для Украины.
Прямая речь: "Я готов. Если у него есть очень конкретный мирный план, он может поделиться им со мной. Да, мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. По моему мнению, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план".
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