Байден и Си Цзиньпин не будут участвовать в саммите G20, где будет выступать Путин, - Bloomberg

Премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет виртуальный саммит лидеров стран G20 в среду, 22 ноября. Президенты Китая Си Цзиньпин и США Джо Байден пропустят встречу, в то же время российский диктатор Владимир Путин примет участие в онлайн-мероприятии, об этом сообщает Bloomberg.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что вместо Си Цзиньпина участие в саммите примет премьер Государственного совета Ли Цян.

Онлайн-встреча состоится на следующий день после того, как Моди пропустил виртуальный саммит лидеров стран с развивающейся экономикой, участие в котором принял Си. На встрече, в частности, обсуждался конфликт между Израилем и ХАМАСом.

Как отмечает издание, сегодняшняя встреча происходит в тот момент, когда Моди завершает председательство Индии в G20.

Лидер Индии использовал однолетний срок, который заканчивается в этом месяце, чтобы продемонстрировать растущее глобальное влияние южноазиатской страны накануне национальных выборов 2024 года, на которых Моди будет баллотироваться на третий срок премьер-министра.

В то же время глава МИД Индии Виней Кватра заявил на брифинге накануне, что подавляющее большинство лидеров G-20 посетит видеовстречу.

Президент США Джо Байден пропускает саммит, а Кремль подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин выступит перед собранием мировых лидеров.

Индия надеется пересмотреть прогресс, достигнутый за год своего председательства, когда она определяла ключевым вопросом повестки дня поддержку стран с развивающимися экономиками.

Страны группы также разработали компромиссную формулировку по вторжению России в Украину во время саммита лидеров в сентябре. Но с тех пор война между Израилем и ХАМАС усилила разногласия между развитым миром и странами Глобального Юга.