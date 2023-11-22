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"Горячо поздравили". ВСУ подтвердили удар по 810-й бригаде морской пехоты РФ

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В момент удара оккупанты собрались для награждения так называемого Дня российского артиллериста

"Горячо поздравили". ВСУ подтвердили удар по 810-й бригаде морской пехоты РФ

Новина українською
Новина українською

В Вооруженных Силах Украины подтвердили удар по российским захватчикам из 810-й бригады РФ в Донецкой области.

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

Недавно Силы обороны Украины успешно нанесли огневое поражение по скоплению российских оккупантов из состава 810-й бригады морской пехоты.

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По сообщению российской стороны, в момент удара оккупанты собрались для награждения так называемого Дня российского артиллериста", - говорится в сообщении.

В СтратКоме отметили, что Силы обороны оперативно определили место проведения праздничных мероприятий россиян и "горячо поприветствовали их".

"Российские пропагандисты утверждают, что точным ударом были уничтожены одновременно несколько десятков оккупантов, около сотни получили тяжелые ранения", - добавили в СтратКоме ВСУ.

Ранее был обнародован момент удара ВСУ по скоплению оккупантов из 810-й бригады морской пехоты. Удар был нанесен в селе Кумачево Старобешевского района Донецкой области.

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