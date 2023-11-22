"Горячо поздравили". ВСУ подтвердили удар по 810-й бригаде морской пехоты РФ
В момент удара оккупанты собрались для награждения так называемого Дня российского артиллериста
В Вооруженных Силах Украины подтвердили удар по российским захватчикам из 810-й бригады РФ в Донецкой области.
Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.
Недавно Силы обороны Украины успешно нанесли огневое поражение по скоплению российских оккупантов из состава 810-й бригады морской пехоты.
По сообщению российской стороны, в момент удара оккупанты собрались для награждения так называемого Дня российского артиллериста", - говорится в сообщении.
В СтратКоме отметили, что Силы обороны оперативно определили место проведения праздничных мероприятий россиян и "горячо поприветствовали их".
"Российские пропагандисты утверждают, что точным ударом были уничтожены одновременно несколько десятков оккупантов, около сотни получили тяжелые ранения", - добавили в СтратКоме ВСУ.
Ранее был обнародован момент удара ВСУ по скоплению оккупантов из 810-й бригады морской пехоты. Удар был нанесен в селе Кумачево Старобешевского района Донецкой области.
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