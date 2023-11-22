СМИ: Орбан пригрозил заблокировать всю помощь из ЕС Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо к Евросовету, в котором угрожает заблокировать всю помощь ЕС Украине, санкции против России и переговоры о вступлении, пока не состоится "откровенная и открытая дискуссия о реалистичности стратегических целей ЕС в Украине".

Об этом сообщает Politico.

В письме, адресованном председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, венгерский лидер заявляет, что никакие решения по финансированию Украины, открытие переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкций против России не могут быть приняты до тех пор, пока не состоится эта "стратегическая дискуссия".

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"Европейский совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей текущей политики в отношении Украины, включая различные программы помощи", – пишет Орбан в письме, которое не датировано, но имеет печать его канцелярии.

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"Европейский совет должен провести откровенную и открытую дискуссию о реалистичности стратегических целей ЕС в Украине", – говорится в письме.

"Считаем ли мы все еще реалистично достижимыми эти цели? Является ли эта стратегия устойчивой без мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов? Можем ли мы воспринимать постоянную поддержку со стороны США как должное? Как мы представляем себе архитектуру безопасности Европы после войны?" – говорится в документе.

В письме добавляется, что "Европейский совет не в состоянии принять ключевые решения относительно предложенных гарантий безопасности или дополнительной финансовой поддержки Украины, одобрить дальнейшее усиление режима санкций ЕС или договориться о будущем процесса расширения, если не будет найден консенсус относительно нашей будущей стратегии в отношении Украины".

По словам одного из дипломатов ЕС, пожелавшего остаться анонимным, Орбан "заминировал" весь процесс принятия решений ЕС по Украине в рамках стратегии усиления давления на Европейскую комиссию с целью выделения Венгрии 13 миллиардов евро.

Дипломат также отметил, что в то время как в других случаях Будапешт воздерживался во время ключевых голосований и позволял ЕС накладывать санкции на Россию, в этот раз "я не вижу, чтобы это произошло".

"Для Венгрии это не вопрос нейтралитета. Речь идет о рычагах влияния", – сказал дипломат.