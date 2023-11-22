Холифилд сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Экс-боксер сделал правильный выбор
фото - boxingscene.com
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях легендарный американец Эвандер Холифилд высказался о предстоящем мегафайте между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO), который состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Я считаю, что Усик победит. Это жёсткий боец, который не сдаётся. И он быстрее. Я не думаю, что Тайсон Фьюри сможет конкурировать с ним, учитывая, сколько ударов он наносит", — сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Ожидается, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.
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