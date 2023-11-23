За прошедшие сутки было уничтожено 150 единиц техники. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 23.11.23.

За среду, 22 ноября, было ликвидировано еще 1130 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 321800 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 150 единиц техники и вооружения. В частности, 36 боевых бронированных машин и 33 единицы артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: