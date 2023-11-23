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За прошедшие сутки было уничтожено 150 единиц техники. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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Известны потери врага за прошедшие сутки

За прошедшие сутки было уничтожено 150 единиц техники. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 23.11.23.
За среду, 22 ноября, было ликвидировано еще 1130 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 321800 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 150 единиц техники и вооружения. В частности, 36 боевых бронированных машин и 33 единицы артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5466 (20) ед,
  • боевых бронированных машин - 10224 (+36) ед,
  • артиллерийских систем - 7802 (+33) ед,
  • РСЗО - 902 (+3) ед,
  • средства ПВО - 591 (+2) ед,
  • самолетов - 323 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5799 (+15) ед,
  • крылатые ракеты - 1564 (0) ед,
  • корабли / катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10198 (+39) ед,
  • специальная техника - 1107 (+2) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
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