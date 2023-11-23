Рисковал жизнью. Воин ВСУ спас флаг Шахтера в Авдеевке - ВИДЕО
Случилось это в тот день, когда горняки обыграли "Барселону"
Фото: СтратКому ЗСУ
7 ноября мобильная группа СтратКому ВСУ работала на территории Авдеевского коксохимического завода. В этом районе продолжаются непрерывные бои. Враг, несмотря на многочисленные потери, постоянно атакует позиции защитников Украины. Предприятие, как и сама Авдеевка, ежедневно уничтожается российской артиллерией и авиацией.
С группой СтратКому ВСУ работал и главный сержант 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Виктор Жарук, который заметил в разрушенном здании администрации АКХЗ флаг ФК "Шахтер".
Рискуя жизнью, военнослужащий ВСУ совершил настоящую спецоперацию для спасения флага легендарного украинского футбольного клуба.
К слову, именно в этот день, 7 ноября, "Шахтер" одержал победу над "Барселоной" (1:0) в матче группового раунда Лиги чемпионов.
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