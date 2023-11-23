В Польше заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Польские забастовщики заблокировали для грузовиков еще один пункт пропуска на границе Польши и Украины. Речь идет о КПП "Шегини".

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По имеющейся информации, которую предоставляли польские пограничники, сегодня, 23 ноября, около 10:30 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовых транспортных средств.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Поэтому возможно осложнение движения как на выезд из Польши, так и на въезд.

Польские пограничники сообщали, что блокирование движения может продолжаться с 23 по 26 ноября. На этом направлении сейчас на въезд в Украину ожидают около 1400 грузовиков.

Отмечается, что забастовщики в Польше не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.

Сейчас пограничники Украины принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия с польскими коллегами о порядке дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускаться через границу.

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта на пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенне" и "Ягодин-Дорогуск". По состоянию на утро 23 ноября на этих направлениях на въезд в Украину ожидают 2600 грузовиков. Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков.