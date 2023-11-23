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Украинская ассоциация электронного футбола не будет препятствовать созыву внеочередного конгресса УАФ

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Украинская ассоциация электронного футбола не будет спорить с областными ассоциациями

Украинская ассоциация электронного футбола не будет препятствовать созыву внеочередного конгресса УАФ

УАФ

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Украинская ассоциация электронного футбола организация поддержит требование областных ассоциаций футбола о проведении внеочередного конгресса УАФ. Об этом рассказал глава Украинской ассоциации электронного футбола Владислав Шовковский.

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"Мы понимаем, что есть определенное недовольство в футболе. Учитывая, что исторически мы занимались другим направлением футбола, в этом случае наша позиция – со всеми. Я не считаю себя достаточно компетентным, чтобы спорить с областными ассоциациями.

Проведя переговоры с ними, видя их позицию, мы решили, что это банально логично – поддерживать их. Так получилось, что в вопросах электронного футбола они прислушиваются к нам, а в вопросах футбола мы прислушиваемся к ним.

Поэтому мы не будем препятствовать происходящим процессам. Тем более есть всеобщее недовольство и потребность изменений", - сказал Шовковский.

Напомним, что большинство областных ассоциаций хотят провести внеочередной конгресс УАФ, на котором могут пройти выборы нового президента Ассоциации. Андрей Павелко, в последнее время занимавший этот пост, сейчас находится в СИЗО.

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Источник:
Трибуна
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