Шевченко принял участие в Турнире футбольных легенд по паделю в Барселоне. ФОТО

Легенда украинского футбола, экс-тренер национальной сборной Андрей Шевченко принял участие в турнире по паделю среди бывших футболистов.

Турнир состоялся в испанской Барселоне.

Среди участников соревнований также были Карлес Пуйоль, Лука Тони, Деметрио Альбертини, Серхи Бархуан, Венсан Кандела, Фелипе Ортис и другие.

"Спасибо за приглашение! Мы отлично провели время с большим количеством друзей в Барселоне", - написал Шевченко в инстаграмме.

Падель можна назвать своеобразной версией тенниса. Он был придуман в Мексике. В него играют на специальном закрытом корте, окруженном стеклянными или металлическими стенами.