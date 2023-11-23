Шевченко принял участие в Турнире футбольных легенд по паделю в Барселоне. ФОТО
Своеобразная версия тенниса в помещении
instagram.com/andriyshevchenko
Легенда украинского футбола, экс-тренер национальной сборной Андрей Шевченко принял участие в турнире по паделю среди бывших футболистов.
Турнир состоялся в испанской Барселоне.
Среди участников соревнований также были Карлес Пуйоль, Лука Тони, Деметрио Альбертини, Серхи Бархуан, Венсан Кандела, Фелипе Ортис и другие.
"Спасибо за приглашение! Мы отлично провели время с большим количеством друзей в Барселоне", - написал Шевченко в инстаграмме.
Падель можна назвать своеобразной версией тенниса. Он был придуман в Мексике. В него играют на специальном закрытом корте, окруженном стеклянными или металлическими стенами.
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