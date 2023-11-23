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Антигерой Майдана Вадим Титушко воюет в ВСУ, в составе 72-й бригады. ФОТО

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В это тяжело поверить, но Титушко воюет в ВСУ

Антигерой Майдана Вадим Титушко воюет в ВСУ, в составе 72-й бригады. ФОТО

facebook.com/serdukus

Новина українською

Вадим Титушко, чья фамилия после истории с нападением на журналистов добавила в украинском языке новый термин "титушки", воюет в составе 72-й бригады "Черные запорожцы". Он младший сержант, командир отделения.

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Об этом в Facebook написал солдат и боец ​​взвода Юрий Юзыч.

"Десятилетие Революции Достоинства будет неполным без понимания одного важного факта. Где сейчас Вадим Титушко, чья фамилия добавила в украинском языке новый термин? Да и в других языках.

В это тяжело поверить, но Титушко воюет в ВСУ, в составе легендарной 72-й бригады "Черные запорожцы". С апреля 2022 г. младший сержант, командир части. На фото - крайний справа во время очередного вручения наград… В то время как многие "майдановцы" сидят по домам…

Прав был Евгений Коновалец: "В огне перетапливается железо в сталь, в борьбе превращается народ в нацию", - рассказал Юзыч.

Напомним, в мае 2013 года группа спортсменов, среди которых Вадим Титушко, в Киеве напала на журналистов Ольгу Сницарчук и Владислава Соделя.

От фамилии Титушко пошел термин "титушки" - спортивные молодые люди, которые за вознаграждение грубой силой разгоняют мирные протесты или совершают разные провокации против оппозиционных активистов. Термин получил широкое употребление в период Евромайдана, когда пророссийский режим Януковича использовал титушек для расправы над протестующими.

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