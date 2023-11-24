За минувшие сутки было уничтожено 30 вражеских танков. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 23.11.23.

За среду, 23 ноября, было ликвидировано еще 1100 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 322900 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 133 единицы техники и вооружения. В частности, 30 танков, 32 боевые бронированные машины и 31 единицу артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: