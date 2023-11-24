За минувшие сутки было уничтожено 30 вражеских танков. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
За минувшие сутки было уничтожено 133 единицы техники
facebook.com/GeneralStaff.ua
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 23.11.23.
За среду, 23 ноября, было ликвидировано еще 1100 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 322900 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 133 единицы техники и вооружения. В частности, 30 танков, 32 боевые бронированные машины и 31 единицу артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 5496 (30) ед,
- боевых бронированных машин - 10256 (+32) ед,
- артиллерийских систем - 7833 (+31) ед,
- РСЗО - 904 (+2) ед,
- средства ПВО - 595 (+4) ед,
- самолетов - 323 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5800 (+1) ед,
- крылатые ракеты - 1564 (0) ед,
- корабли /катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10230 (+32) ед,
- специальная техника - 1108 (+1) ед.
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