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За минувшие сутки было уничтожено 30 вражеских танков. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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За минувшие сутки было уничтожено 133 единицы техники

За минувшие сутки было уничтожено 30 вражеских танков. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 23.11.23.

За среду, 23 ноября, было ликвидировано еще 1100 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 322900 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 133 единицы техники и вооружения. В частности, 30 танков, 32 боевые бронированные машины и 31 единицу артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5496 (30) ед,
  • боевых бронированных машин - 10256 (+32) ед,
  • артиллерийских систем - 7833 (+31) ед,
  • РСЗО - 904 (+2) ед,
  • средства ПВО - 595 (+4) ед,
  • самолетов - 323 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5800 (+1) ед,
  • крылатые ракеты - 1564 (0) ед,
  • корабли /катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10230 (+32) ед,
  • специальная техника - 1108 (+1) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
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