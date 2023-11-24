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В Москве вспыхнул пожар на электроподстанции

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Электроподстанция расположена в Юго-Восточном районе Москвы

В Москве вспыхнул пожар на электроподстанции

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На территории московской электроподстанции "Чагино" вспыхнул пожар сегодня ночью, 24 ноября.

Электроподстанция расположена в Юго-Восточном районе Москвы Люблино на улице Чагинской 2.

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По информации российских СМИ, очаг возгорания в здании трансформатора. Площадь огня около 200 квадратов.

"Трансформатор и около 120 литров топлива горят на подстанции "Чагино" в Москве. По округе разносится густой дым", - говорится в сообщении.

В то же время в Минобороны РФ заявили о масштабной атаке беспилотников. Утверждается, что россияне сбили 16 дронов: 3 над Волгоградской областью и 13 - над оккупированным Крымом.

В сети появилось видео пожара на электроподстанции "Чагино":

В 2023 году участилось количество атак в ряде регионов РФ ударными беспилотниками. Также на территории России часто что-то горит, взрывается. Под ударом оказываются различные регионы, в том числе и Москва.

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Источник:
rbc
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