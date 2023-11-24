В Москве вспыхнул пожар на электроподстанции

На территории московской электроподстанции "Чагино" вспыхнул пожар сегодня ночью, 24 ноября.

Электроподстанция расположена в Юго-Восточном районе Москвы Люблино на улице Чагинской 2.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

По информации российских СМИ, очаг возгорания в здании трансформатора. Площадь огня около 200 квадратов.

"Трансформатор и около 120 литров топлива горят на подстанции "Чагино" в Москве. По округе разносится густой дым", - говорится в сообщении.

В то же время в Минобороны РФ заявили о масштабной атаке беспилотников. Утверждается, что россияне сбили 16 дронов: 3 над Волгоградской областью и 13 - над оккупированным Крымом.

В сети появилось видео пожара на электроподстанции "Чагино":

В Москву с горячим визитом прибыли беспилотники НАТО, на электроподстанции "Чагино" начался пожар.



Беспилотники НАТО не пострадали! pic.twitter.com/3fxoFgmY8N — Zönöv (@zonov_sl) November 24, 2023

В 2023 году участилось количество атак в ряде регионов РФ ударными беспилотниками. Также на территории России часто что-то горит, взрывается. Под ударом оказываются различные регионы, в том числе и Москва.