В Москве вспыхнул пожар на электроподстанции
Электроподстанция расположена в Юго-Восточном районе Москвы
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На территории московской электроподстанции "Чагино" вспыхнул пожар сегодня ночью, 24 ноября.
Электроподстанция расположена в Юго-Восточном районе Москвы Люблино на улице Чагинской 2.
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По информации российских СМИ, очаг возгорания в здании трансформатора. Площадь огня около 200 квадратов.
"Трансформатор и около 120 литров топлива горят на подстанции "Чагино" в Москве. По округе разносится густой дым", - говорится в сообщении.
В то же время в Минобороны РФ заявили о масштабной атаке беспилотников. Утверждается, что россияне сбили 16 дронов: 3 над Волгоградской областью и 13 - над оккупированным Крымом.
В сети появилось видео пожара на электроподстанции "Чагино":
В Москву с горячим визитом прибыли беспилотники НАТО, на электроподстанции "Чагино" начался пожар.— Zönöv (@zonov_sl) November 24, 2023
Беспилотники НАТО не пострадали! pic.twitter.com/3fxoFgmY8N
В 2023 году участилось количество атак в ряде регионов РФ ударными беспилотниками. Также на территории России часто что-то горит, взрывается. Под ударом оказываются различные регионы, в том числе и Москва.
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