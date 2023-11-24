В Украине будет развернута дополнительная система Patriot зимой, - посол Германии
Усиление ПВО
Getty Images / Global Images Ukraine
В Украине зимой будет развернута еще одна система противовоздушной обороны Patriot из Германии.
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Об этом заявил посол ФРГ в Украине Мартин Егер.
"Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой.
Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", - отметил дипломат.
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