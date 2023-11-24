В Украине будет развернута дополнительная система Patriot зимой, - посол Германии

В Украине зимой будет развернута еще одна система противовоздушной обороны Patriot из Германии.

Об этом заявил посол ФРГ в Украине Мартин Егер.

"Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой.

Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", - отметил дипломат.