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В Украине будет развернута дополнительная система Patriot зимой, - посол Германии

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В Украине будет развернута дополнительная система Patriot зимой, - посол Германии

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Украине зимой будет развернута еще одна система противовоздушной обороны Patriot из Германии.

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Об этом заявил посол ФРГ в Украине Мартин Егер.

"Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой.

Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", - отметил дипломат.

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Источник:
ukrinform
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