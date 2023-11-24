Федоров: Создали с Минобороны рабочую группу по вопросам строительства фортификационных сооружений
Фортификации помогут усилить обороноспособность страны
Фейсбук сторінка: Михайло Федоров
Создали с Минобороны рабочую группу по вопросам строительства фортификационных сооружений, - об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Группа будет работать 24/7 как "оперативный штаб" и координировать усилия всех органов власти и военных в вопросах строительства фортификационных сооружений. Возглавим ее вместе с Министром обороны Рустемом Умеровым.
В планах - внедрить реформу, чтобы определить зоны ответственности: на первой линии обороны строительство фортификационных сооружений осуществляют военные подразделения, на второй-третьей - Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины через привлечение частных подрядных организаций.
Нам уже удалось найти финансирование среди украинского бизнеса на строительство фортификационных сооружений на наиболее "горячих" направлениях. Спасибо всем компаниям, которые готовы присоединиться к этому важному направлению для фронта.
Фортификации помогут усилить обороноспособность страны и эффективнее противодействовать врагу", - Михаил Федоров.
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