  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский поручил министерствам и Генштабу подготовить решение по мобилизации и ротации
В тренде

Зеленский поручил министерствам и Генштабу подготовить решение по мобилизации и ротации

Общие новости
Обновлено

Президент провел заседание Ставки

Зеленский поручил министерствам и Генштабу подготовить решение по мобилизации и ротации

Zelenskiy Official

Новина українською

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Ставка. Сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВЛК, ротация, срочники.

Доклады министра обороны Умерова, Главкома Залужного, начальника Генштаба Шапталы, министра здравоохранения Ляшко, главы МВД Клименко, министра иностранных дел Кулебы, директора ГБР Сухачева и первого заместителя министра обороны Павлюка", - говорится в сообщении.

Президент заявил, что поручил министерствам и Генштабу подготовить комплексные решения.

По теме
yellow-arrow
Россия хочет при помощи Китая построить подводный тоннель из Крыма в РФ, - СМИ
yellow-arrow
Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
yellow-arrow
Федоров: Создали с Минобороны рабочую группу по вопросам строительства фортификационных сооружений
Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости