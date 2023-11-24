Зеленский поручил министерствам и Генштабу подготовить решение по мобилизации и ротации
Президент провел заседание Ставки
Zelenskiy Official
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
"Ставка. Сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВЛК, ротация, срочники.
Доклады министра обороны Умерова, Главкома Залужного, начальника Генштаба Шапталы, министра здравоохранения Ляшко, главы МВД Клименко, министра иностранных дел Кулебы, директора ГБР Сухачева и первого заместителя министра обороны Павлюка", - говорится в сообщении.
Президент заявил, что поручил министерствам и Генштабу подготовить комплексные решения.
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