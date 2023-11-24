Россия хочет при помощи Китая построить подводный тоннель из Крыма в РФ, - СМИ

Российские и китайские бизнесмены с правительственными связями в октябре тайно обсуждали планы строительства подводного тоннеля, который соединит Россию с оккупированным украинским Крымом и для этого создали "консорциум", пишет The Washington Post.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на перехваченные электронные письма, предоставленные изданию неназванными украинскими официальными лицами.

Издание утверждает, что проверило подлинность сообщений, ссылаясь на регистрационные документами компаний, которые свидетельствуют о том, что российско-китайский консорциум с участием лиц, упомянутых в электронных письмах, был недавно создан в Крыму.

"Переговоры, которые включали встречи в конце октября, были вызваны растущим беспокойством России по безопасности 11-мильного моста через Керченский пролив", - говорится в материале.

В электронных письмах, распространенных среди должностных лиц консорциума в течение последних недель, упоминаются встречи с китайскими делегатами в Крыму. В одном из них, датированном 4 октября, Китайская корпорация железнодорожного строительства (CRCC) описывается как "готовая обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крымском регионе".

CRCC, государственная компания, которая построила многие из крупнейших автомобильных и железнодорожных сетей в Китае и установила значительные связи с Россией в последние годы благодаря проектам, включая расширение системы московского метро, завершенным в 2021 году. Компания не ответила на запросы о комментариях.

Руководитель российско-китайского консорциума, базирующегося в Севастополе, отказался ответить корреспонденту издания на вопрос о проекте тоннеля.

Владимир Калюжный, российский бизнесмен, который по документам является генеральным директором консорциума, отверг этот вопрос, а затем заявил, что не будет предоставлять никакой информации "враждебным СМИ", и резко прекратил разговор.

Его ответ противоречил тому, как это предложение было описано во внутренних электронных письмах. В сообщении, направленном в прошлом месяце российскому чиновнику, который является одним из главных представителей Крыма в Москве, Калюжный заявил, что имеет "письмо от наших китайских партнеров о готовности одной из крупнейших компаний Китая CRCC принять участие в качестве генерального подрядчика в строительстве тоннеля под Керченским проливом".

Электронное письмо было адресовано Георгию Мурадову, который значится как постоянный представитель Республики Крым при президенте России Владимире Путине. Мурадов не ответил на просьбу о комментарии.

Шесть из девяти директоров-основателей консорциума не указаны в регистрационных файлах. Электронные письма также свидетельствуют о попытке Китая сохранить секретность.

В одном из писем подчеркивается, что CRCC будет участвовать только при условии "строгого соблюдения полной конфиденциальности" и что название компании будет заменено на "другое, не связанное с ней юридическое лицо" в любых контрактах. В другом электронном письме упоминается китайский банк, готовый "конвертировать свои долларовые средства в рубли для перевода в Крым для финансирования проектов (консорциума)".

Также в электронных письмах цитируются обсуждения консорциума с руководителем CRCC, которого идентифицируют как Сюй Хуасян (Xu Huaxiang) - имя, которое совпадает с именем гражданина Китая, значится как вице-президент и заместитель генерального директора международного подразделения компании. Попытки связаться с Хуасяном не были успешны.

"Учитывая риски санкций и саботажа, американские чиновники и эксперты выразили удивление тем, что CRCC рискнула вмешаться в это дело", - пишет издание.

Эксперты по крупным международным транспортным проектам говорят, что строительство тоннеля под Керченским проливом технически возможно, и что Китай имеет необходимый опыт и оборудование. Однако, по их словам, это будет огромное предприятие, сравнимое по масштабам с тоннелем между Данией и Германией, который строится уже восемь лет, будет стоить более $8,7 млрд и станет самым длинным тоннелем в Европе, когда он будет завершен в конце десятилетия.

Эксперты говорят, что маловероятно, что Керченский тоннель удастся завершить вовремя, чтобы помочь России в военных действиях, но Москва может рассматривать его как долгосрочную инвестицию, которая должна обеспечить безопасное сообщение с украинской территорией, за которую может идти спор десятилетиями.