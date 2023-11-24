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Зеленский поручил подготовить комплексный план по мобилизации

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Такая задача поставлена и Залужному, и Умерову, и Шмыгалю

Зеленский поручил подготовить комплексный план по мобилизации

Zelenskiy Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, министру обороны Рустему Умерову и премьер-министру Денису Шмыгалю подготовить комплексный план по мобилизации.

Об этом сообщает Інтерфакс-Україна.

"Вы знаете, насколько вопросы мобилизации сложны и актуальны: ТЦК, ВЛК, мобилизация, демобилизация. Поставлена комплексная задача. Сегодня был комплексный доклад, как решить этот вопрос, что сделать, какие законодательные изменения (нужны - Ред.), кто должен это сделать - весь этот план будет наработан и все ответы будут. На следующей неделе я увижу уже этот план", - заявил он на пресс-конференции с президентом Латвии в Киеве.

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Как подчеркнул Зеленский, он хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий - куда мы идем, какие стоят вызовы, чтобы люди все это видели.

"В мобилизации очень важно, чтобы из пункта "А" мы вышли и понимали, куда мы идем - в пункт "Б". Мы должны знать, куда мы должны прийти и с какими силами. Поэтому комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе. По крайней мере, такая задача поставлена и Залужному, и Умерову, и Шмыгалю, потому что там есть и экономические вопросы. Они все будут комплексно докладывать на следующей неделе", - сказал глава государства.

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