На войне погиб известный ультрас Динамо Сергей Павличенко

На прошлой неделе в боях в запорожской области погиб известный ультрас киевского "Динамо" Сергей Павличенко.

"На войне погиб Сергей Павличенко... Он был бойцом 78 полка ДШВ и отчаянно защищал Украину до последнего вздоха. Все вы знаете Сергея, который за свою жизнь переживал очень тяжелые периоды и сейчас отдал самое ценное... Погиб Сергей 18 ноября в районе села Вербово, Запорожской области. Вчная честь герою!", – говорится в сообщении WBC Ультрас Динамо.

В 2012 году Сергей Павличенко получил приговор по делу об убийстве судьи Сергея Зубкова. Сергея приговорили к 13 годам лишения свободы, а его отца Дмитрия Павличенко – к пожизненному заключению. На каждом матче фаны "Динамо" делали баннеры "свободу Павличенко".

Павличенко были освобождены в феврале 2014 года.