Россияне атаковали Киев рекордным количеством дронов Shahed. После падение обломков загорелся детсад
Сразу в нескольких районах было зафиксировано ущерб от БпЛА
Генштаб
В ночь на 25 ноября россияне массово атаковали Украину с воздуха. В частности, Киев стал основным направлением удара оккупантов. Тревога в столице Украины тревога раздается с 2:37 утра до сих пор (8:25).
Воздушные силы ВСУ сообщили, что эта атака дронами Shahed стала самой массовой за период войны. Пока точное количество атакующих БпЛА неизвестно.
Виталий Кличко периодически сообщал о работе ПВО. Падение отломков зафиксировано в Печерском, Днепровском, Голосеевском районах. Произошло попадание в многоэтажные дома, жилые и нежилые площади. В частности, в Соломенском районе падение обломков повлекло за собой пожар в детском саду.
В настоящее время проводятся работы по спасению жителей столицы. Есть уже пострадавшие, в том числе и дети. В Соломенском районе медики оказывали помощь 11-летнему ребенку, у которого была острая тревога на стресс.
Напомним, что тревога в Киеве и Киевской области продолжается. Оставайтесь в укрытиях.
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