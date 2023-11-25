  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы Обороны ликвидировали еще 860 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за сутки
В тренде

Силы Обороны ликвидировали еще 860 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за сутки

Общие новости

Также было уничтожено более шести десятков единиц техники

Силы Обороны ликвидировали еще 860 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за сутки

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Украинские защитники ликвидировали еще 860 оккупантов. Также они уничтожили 74 единицы техники захватчиков, в том числе шесть танков и семь ББМ.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 323760 (+860) человек,
  • танков ‒ 5502 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10263 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 7851 (+18) ед,
  • РСЗО – 905 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 596 (+1) ед,
  • самолетов – 323 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5808 (+8),
  • крылатых ракет ‒ 1565 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10259 (+29) ед,
  • специальной техники – 1112 (+4).
По теме
yellow-arrow
Ночью россияне запустили по Украине 75 дронов Shahed. Украинские силы ПВО уничтожили 71 единицу
yellow-arrow
Россияне атаковали Киев рекордным количеством дронов Shahed. После падение обломков загорелся детсад
yellow-arrow
Маккаби Тель-Авив - Заря. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 25.11.2023
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости