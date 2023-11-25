Силы Обороны ликвидировали еще 860 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за сутки
Также было уничтожено более шести десятков единиц техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Украинские защитники ликвидировали еще 860 оккупантов. Также они уничтожили 74 единицы техники захватчиков, в том числе шесть танков и семь ББМ.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 323760 (+860) человек,
- танков ‒ 5502 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10263 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 7851 (+18) ед,
- РСЗО – 905 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 596 (+1) ед,
- самолетов – 323 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5808 (+8),
- крылатых ракет ‒ 1565 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10259 (+29) ед,
- специальной техники – 1112 (+4).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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