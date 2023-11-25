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Ночью россияне запустили по Украине 75 дронов Shahed. Украинские силы ПВО уничтожили 71 единицу

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Ночью россияне запустили по Украине 75 дронов Shahed. Украинские силы ПВО уничтожили 71 единицу

Міністерство оборони України

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В ночь с 24 на 25 ноября россияне было зафиксировано около 75 пусков россиянами атакующих БпЛА Shahed. Это рекордное количество в такой период времени за весь период войны.

Украинская ПВО уничтожила 71 единицу ударных дронов, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Россияне выпускали БПЛА по двум направлениям: Приморско-Ахтарскому и району Курской области. Основным направлением удара был Киев. Согласно сообщению столичной городской военной администрации, в Киеве и вблизи него уничтожили более шести десятков воздушных целей этой ночью.

“Противовоздушная оборона работала, по меньшей мере, в шести областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская обл.

К отражению воздушной атаки привлечены зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Также на Днепропетровщине уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59”, - говорится в отчете ПС ВСУ.

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Источник:
Повітряні Сили ЗСУ
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