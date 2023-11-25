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Украина объявила составы на одиночную и классическую смешанные эстафеты на первый этап Кубка мира

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Первая гонка уже сегодня

Украина объявила составы на одиночную и классическую смешанные эстафеты на первый этап Кубка мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 ноября, в шведском Эстерсунде начнется первый этап Кубка мира сезона 2023/2024 по биатлону.

В 13:30 по киевскому времени стартует одиночная смешанная эстафета. В этой яркой гонке Украину представят Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.

В 15:50 соревновательный день продолжится классической смешанной эстафетой. Наши болельщики будут держать кулаки за Артема Приму, Антона Дудченко, Ирину Петренко и Кристину Дмитренко. Для последней это дебют на уровне КМ. Первая гонка и сразу в качестве финишера команды.

Завтра, 26 ноября состоятся индивидуальные гонки у мужчин и женщин, составы будут известны несколько позже.

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