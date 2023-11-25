Украина объявила составы на одиночную и классическую смешанные эстафеты на первый этап Кубка мира
Первая гонка уже сегодня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25 ноября, в шведском Эстерсунде начнется первый этап Кубка мира сезона 2023/2024 по биатлону.
В 13:30 по киевскому времени стартует одиночная смешанная эстафета. В этой яркой гонке Украину представят Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.
В 15:50 соревновательный день продолжится классической смешанной эстафетой. Наши болельщики будут держать кулаки за Артема Приму, Антона Дудченко, Ирину Петренко и Кристину Дмитренко. Для последней это дебют на уровне КМ. Первая гонка и сразу в качестве финишера команды.
Завтра, 26 ноября состоятся индивидуальные гонки у мужчин и женщин, составы будут известны несколько позже.
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