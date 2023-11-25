Свитолина собирает на Хартию, продала ракетку на аукционе за рекордные деньги. Фото
Спортсменка делает большое дело
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) продолжает сбор средств на нужды бригады Национальной гвардии "Хартия". В польской Варшаве наша спортсменка вместе с медийными звездами Алексеем Дурневым и Владимиром Дантесом устроили благотворительный вечер. Во время его проведения Свитолина смогла продать на аукционе свою ракетку за рекордную 31 тысячу евро. Фото из инвента Элина разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Джокович
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