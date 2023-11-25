  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Свитолина собирает на Хартию, продала ракетку на аукционе за рекордные деньги. Фото
В тренде

Свитолина собирает на Хартию, продала ракетку на аукционе за рекордные деньги. Фото

Общие новости

Спортсменка делает большое дело

Свитолина собирает на Хартию, продала ракетку на аукционе за рекордные деньги. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) продолжает сбор средств на нужды бригады Национальной гвардии "Хартия". В польской Варшаве наша спортсменка вместе с медийными звездами Алексеем Дурневым и Владимиром Дантесом устроили благотворительный вечер. Во время его проведения Свитолина смогла продать на аукционе свою ракетку за рекордную 31 тысячу евро. Фото из инвента Элина разместила на своей странице в Instagram.

Свитолина собирает на Хартию, продала ракетку на аукционе за рекордные деньги. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Джокович установил новые рекорды на Кубке Дэвиса.

По теме
yellow-arrow
Маккаби Тель-Авив – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги конференций
yellow-arrow
Тренер Фьюри: Тайсон просто остается самим собой и делает свое дело как обычно
yellow-arrow
Ночью россияне запустили по Украине 75 дронов Shahed. Украинские силы ПВО уничтожили 74 единицы
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости