Тренер Фьюри: Тайсон просто остается самим собой и делает свое дело как обычно

Тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Шугар Гилл Стюард заявил, что не считает правильным мнение о спаде качества выступлений его подопечного после поединка с Фрэнсисом Нганну. Слова специалиста цитирует British Boxing News:

"Из боя против Нганну я вынес только то, что теперь Фьюри сразится 17 февраля с Усиком. Тайсон выиграл поединок с Нганну, а сейчас встретится с Александром Усиком.

Не думаю ли я, что Фьюри пошел на убыль, как некоторые считают? Я не знаю, я этого не ощутил. Никто так не считал его предыдущие бои с тех пор, как я начал тренировать Тайсона. Так что я очень уверен в подготовке Тайсона Фьюри. Тайсон просто остается самим собой и делает свое дело как обычно" – сказал он.