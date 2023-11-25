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Тренер Фьюри: Тайсон просто остается самим собой и делает свое дело как обычно

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Иллюзия или констатация факта покажет только бой

Тренер Фьюри: Тайсон просто остается самим собой и делает свое дело как обычно

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Шугар Гилл Стюард заявил, что не считает правильным мнение о спаде качества выступлений его подопечного после поединка с Фрэнсисом Нганну. Слова специалиста цитирует British Boxing News:

"Из боя против Нганну я вынес только то, что теперь Фьюри сразится 17 февраля с Усиком. Тайсон выиграл поединок с Нганну, а сейчас встретится с Александром Усиком.

Не думаю ли я, что Фьюри пошел на убыль, как некоторые считают? Я не знаю, я этого не ощутил. Никто так не считал его предыдущие бои с тех пор, как я начал тренировать Тайсона. Так что я очень уверен в подготовке Тайсона Фьюри. Тайсон просто остается самим собой и делает свое дело как обычно" – сказал он.

Напомним, что ранее Рой Джонс дал прогноз на бой Усик-Фьюри.

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Тайсон Фьюри
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