Костюк показала волшебные фото в вышиванке из Парижа

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Париже. Снимки в очаровательно красивой вышиванке Костюк разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина приняла участие в благотворительном собрании для бригады НГУ "Хартия".