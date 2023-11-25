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Костюк показала волшебные фото в вышиванке из Парижа

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Родину лучше любить издалека

Костюк показала волшебные фото в вышиванке из Парижа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Париже. Снимки в очаровательно красивой вышиванке Костюк разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина приняла участие в благотворительном собрании для бригады НГУ "Хартия".

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Марта Костюк
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