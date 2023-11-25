На конгрессе FIE решился вопрос приостановления членства российской и белорусской федераций

В Египте состоялся ежегодный Конгресс Международной федерации фехтования с участием Украины. "Сине-желтая" делегация в составе президента Национальной федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева и ответственного секретаря НФФУ Елены Шевчук приняла участие в Конгрессе FIE 2023.

В повестке дня рассматривался вопрос о приостановлении членства российской и белорусской федераций в FIE. Для принятия этого решения не хватило 21 голоса. Сейчас они останутся в составе международной организации до рассмотрения жалобы НФФУ дисциплинарной коллегией FIE, которую уже приняли к рассмотрению.

Президент НФФУ Михаил Ильяшев прокомментировал данное решение:

"К сожалению, несмотря на значительную поддержку со стороны европейского фехтовального сообщества, нам не хватило голосов для исключения российской и белорусской федераций из состава FIE. Самыми активными "адвокатами" стран-агрессорок открыто выступили федерации таких стран, как Венесуэла, Пакистан, Уругвай... Можно предположить, что эти государства находятся далеко от Европы и не осведомлены в том, что сейчас происходит в Украине. Но откровенно поддерживало россиян и белорусов и руководство Международной федерации фехтования, которую долгое время удерживал и возглавлял российский олигарх Алишер Усманов.

Показательно, что временный президент FIE Эммануэль Катсиадакис еще в канун Конгресса на неформальной встрече европейских делегатов назвал ужасную войну в Украине "нестабильностью". После этого мне пришлось ему эмоционально объяснять, почему такая характеристика неприемлема.

Несмотря на все, опускать руки мы не планируем и продолжаем работать для отстаивания интересов украинского фехтования на международной арене", - высказался по этому поводу президент.