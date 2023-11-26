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Зинченко - лучший в матче с Брентфордом, рекорд Холанда и фиаско Зари. Главные новости за 25 ноября

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Зинченко - лучший в матче с Брентфордом, рекорд Холанда и фиаско Зари. Главные новости за 25 ноября

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Зинченко - лучший игрок матча Брентфорд - Арсенал

В рамках 13-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на выезде минимально переиграл "Брентфорд". Лучшим игроком по версиям статистических порталов стал Александр Зинченко. Украинский легионер отыграл весь поединок. За 90 минут защитник заработал 0.27 xA (ожидаемых ассистов), отдал две ключевые передачи (те, что привели к удару) и помог создать одну голевую атаку. Точность передач Зинченко составила 93%, 70 из 75-и его передач были успешными. WhoScored оценил игру Александра в 7,7 баллов, а SofaScore - 8,5.

Заря проиграла Маккаби и практически потеряла шансы на евровесну

В 4-м туре группового этапа Лиги конференция "Заря" в драматичном матча проиграла "Маккаби" из Тель-Авив (со счетом - 3:2). Украинская команда слишком поздно начала играть и забили дважды уже в концовке встречи. После этого тура луганский клуб имеет 4 очка и занимает 3-е место в квартете.

Манчестер Сити и Ливерпуль расписали ничью

В рамках 13-го тура АПЛ встречались команды Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа. "Мещане" и "мерсисайдцы" не сумели выявить победителя и разошлись миром - 1:1. Холанд забил в первом тайме, а Александер-Арнольд отличился во второй половине встречи. После этого поединка "Сити" занимает второе место в таблице, а "Ливерпуль" - 3-е. Разница между коллективами составляет лишь одно очко.

Холанд побил очередной рекорд АПЛ по забитым мячам

Эрлинг открыл счет в игре против "Ливерпуля". Этот мяч стал для норвежца 50-м в рамках чемпионата Англии. Таким образом, 23-летний форвард быстрее всех в истории АПЛ (за 48 матчей) достиг этой отметки. Прошлый рекорд принадлежал Энди Коулу (65 поединков).

Верес и Металлист 1925 выдали голевую феерию в Ровно

В рамках 15-го тура на арене "Авангард" ривненский "Верес" одолел харьковский "Металлист 1925". Команды на двоих забили 7 (семь!) голов. А поединок закончился со счетом 4:3 в пользу подопечных Сергея Лавриненко. Победу хозяевам принес гол Гайдучика на 89-й минуте.

Барселона не сумела на выезде одолеть Райо Вальекано

Команда Хави не выиграла третий матч из последних пяти. В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги "блауграна" на выезде сыграла вничью с "Райо" - 1:1. При этом каталонцы едва спаслись от поражения, благодаря автоголу в конце встречи. После этого матча "Барса" занимает 4-е место в турнирной таблице. При этом "Жирона", "Атлетико" и "Реал" еще свои поединки в этом туре не сыграли.

Трубин отстоял на ноль в матче Кубка Португалии

В субботу, 25-го ноября, украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин дебютировал в Кубке Португалии. Наш вратарь начал эту игру в основном составе "орлов" и провел на поле весь поединок. При этом Анатолий сохранил свои ворота "сухими".

Артета провел 200 матчей в роли тренера Арсенала

"Арсенал" в 13-м туре АПЛ одолел "Брентфорд" на выезде. Победу лондонцам принес гол Хавертца. Этот матч стал 200-м для главного тренера канониров Микеля Артеты в роли менеджера этой команды. Кроме этого, испанский наставник установил клубный рекорд "канониров" по количеству побед за этот период.

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