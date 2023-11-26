Силы обороны ликвидировали еще 1070 россиян. Генштаб опубликовал данные потерь оккупантов за минувшие сутки
Также большое количество уничтоженной техники
Азов
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
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Украинские защитники ликвидировали еще 1070 захватчиков. Также ими было уничтожено 176 единиц техники. В частности, 93 БпЛА, о 74 из которых было сообщено ранее.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 324830 (+1070) человек,
- танков ‒ 5513 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10279 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 7874 (+23) ед,
- РСЗО – 907 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 597 (+1) ед,
- самолетов – 323 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5901 (+93),
- крылатых ракет ‒ 1565 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10288 (+29) ед,
- специальной техники ‒ 1113 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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