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Силы обороны ликвидировали еще 1070 россиян. Генштаб опубликовал данные потерь оккупантов за минувшие сутки

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Силы обороны ликвидировали еще 1070 россиян. Генштаб опубликовал данные потерь оккупантов за минувшие сутки

Азов

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

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Украинские защитники ликвидировали еще 1070 захватчиков. Также ими было уничтожено 176 единиц техники. В частности, 93 БпЛА, о 74 из которых было сообщено ранее.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 324830 (+1070) человек,
  • танков ‒ 5513 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10279 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 7874 (+23) ед,
  • РСЗО – 907 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 597 (+1) ед,
  • самолетов – 323 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5901 (+93),
  • крылатых ракет ‒ 1565 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10288 (+29) ед,
  • специальной техники ‒ 1113 (+1).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
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