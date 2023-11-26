Силы украинского ПВО уничтожили восемь ударных БПЛА Shahed в ночь на 26 ноября
В общей сложности было выпущено девять дронов
Фото з відкритих джерел
В ночь на 26 ноября россияне нанесли очередную атаку по украинской территории с воздуха.
В общей сложности оккупанты запустили девять ударных дронов с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Россия).
“В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено восемь вражеских беспилотников Shahed-131/136.
Держим небо! Вместе – к победе!”, - говорится в отчете Воздушных Сил.
Напомним, что предыдущей ночью Киев подвергся наиболее массовой атаке ударных иранско-российских дронов за весь период войны. Всего над всей территорией Украины летало 75 ударных БпЛА, 74 из которых удалось уничтожить.
Популярное сейчас
- Динамо Киев - Рух: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
- Жирона – Атлетик. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура чемпионата Испании
- Зинченко - лучший игрок матча Брентфорд - Арсенал по версиям статистических порталов
- Зеленский: Мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. Это не мирный план
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО