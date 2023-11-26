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Силы украинского ПВО уничтожили восемь ударных БПЛА Shahed в ночь на 26 ноября

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В общей сложности было выпущено девять дронов

Силы украинского ПВО уничтожили восемь ударных БПЛА Shahed в ночь на 26 ноября

Фото з відкритих джерел

Новина українською

В ночь на 26 ноября россияне нанесли очередную атаку по украинской территории с воздуха.

В общей сложности оккупанты запустили девять ударных дронов с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Россия).

“В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено восемь вражеских беспилотников Shahed-131/136.

Держим небо! Вместе – к победе!”, - говорится в отчете Воздушных Сил.

Напомним, что предыдущей ночью Киев подвергся наиболее массовой атаке ударных иранско-российских дронов за весь период войны. Всего над всей территорией Украины летало 75 ударных БпЛА, 74 из которых удалось уничтожить.

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Источник:
Повітряні Сили ЗСУ
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