Украина сыграет с Румынией в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
Будет не просто
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По итогам жеребьевки сборная Украины за выход в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг сразится с командой Румынии.
Матч пройдет 12-13 апреля. Место проведения и покрытия будет выбирать наша команда.
Отметим, что 8 команд, которые смогут победить на этой стадии, присоединятся к коллективам из Канады, Италии, Испании и Чехии на финальной стадии турнира.
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Кроме украинок и румынок между собой сыграют:
Австралия – Мексика
Швейцария – Польша
Франция – Великобритания
США – Бельгия
Казахстан – Япония
Германия – Бразилия
Словакия – Словения
Напомним, что ранее Новак Джокович
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