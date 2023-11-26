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Украина сыграет с Румынией в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

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Будет не просто

Украина сыграет с Румынией в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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По итогам жеребьевки сборная Украины за выход в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг сразится с командой Румынии.

Матч пройдет 12-13 апреля. Место проведения и покрытия будет выбирать наша команда.

Отметим, что 8 команд, которые смогут победить на этой стадии, присоединятся к коллективам из Канады, Италии, Испании и Чехии на финальной стадии турнира.

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Кроме украинок и румынок между собой сыграют:

Австралия – Мексика

Швейцария – Польша

Франция – Великобритания

США – Бельгия

Казахстан – Япония

Германия – Бразилия

Словакия – Словения

Напомним, что ранее Новак Джокович прокомментировал проигрыш в полуфинале Кубка Дэвиса.

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