Monte выбили россиян из Virtus.pro и играют в финале ESL Challenger Jönköping 2023
Щиты за Монте!
HLTV.org
В период с 24-го по 26-е ноября проходит LAN-турнир по CS2 - ESL Challenger Jönköping 2023. Команды соревнуются за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.
В полуфинале турнира украинская команда Monte переиграла российский коллектив Virtus.pro. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2-1:
- Ancient - 13:8,
- Anubis - 6:13,
- Mirage - 13:10.
Таким образом, команда Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) вышла в гранд-финал, где прямо
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