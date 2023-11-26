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Monte выбили россиян из Virtus.pro и играют в финале ESL Challenger Jönköping 2023

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Щиты за Монте!

Monte выбили россиян из Virtus.pro и играют в финале ESL Challenger Jönköping 2023

HLTV.org

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В период с 24-го по 26-е ноября проходит LAN-турнир по CS2 - ESL Challenger Jönköping 2023. Команды соревнуются за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

В полуфинале турнира украинская команда Monte переиграла российский коллектив Virtus.pro. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2-1:

  • Ancient - 13:8,
  • Anubis - 6:13,
  • Mirage - 13:10.

Таким образом, команда Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) вышла в гранд-финал, где прямо сейчас играет против команды Eternal Fire. Для Monte это первый финал в формате LAN в истории клуба.

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киберспорт Monte
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