Monte выбили россиян из Virtus.pro и играют в финале ESL Challenger Jönköping 2023

В период с 24-го по 26-е ноября проходит LAN-турнир по CS2 - ESL Challenger Jönköping 2023. Команды соревнуются за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

В полуфинале турнира украинская команда Monte переиграла российский коллектив Virtus.pro. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2-1:

Ancient - 13:8,

Anubis - 6:13,

Mirage - 13:10.