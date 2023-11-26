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На фронте погиб бывший футболист Александр Гончар

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Играл как в Высшей лиге, так и в низших чемпионатах

На фронте погиб бывший футболист Александр Гончар

Фото: twitter.com/pogrebeckij/Автор - невідомий

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На фронте погиб бывший футболист Александр Гончар. Игрок выступал в Высшей лиге за "Прикарпатье", "Ворсклу", "Борисфен", "Металлист". Также Александр успел сыграть за ряд команд Первой и Второй лиг, среди них "Заря" и "Александрия".

В элитном дивизионе Александр отыграл 67 матчей, в которых забил 2 гола. Больше всего матчей в карьере сыграл за "Борисфен", где и начинал карьеру. Заметим, что он является воспитанником бориспольского футбола, где играл в периоды с 1997 по 2001, с 2002 по 2003 и в сезоне 2004/05.

Гончар вступил в ряды ВСУ в марте 2023 года и был солдатом отдельной автомобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. У Александра остались жена, дочь и сын.

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Источник:
t.me
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